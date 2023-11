Marche contre l'antisémitisme : La grande récupération politique ?

La marche contre l’antisémitisme, initiée par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher et prévue dimanche 12 novembre 2023, continue de déchirer la classe politique. Au centre des débats, la présence du Rassemblement national. Et pour cause, le parti a été fondé par des anciens collabo et de l’OAS, un parti qui “trouve ses origines dans l’histoire de la collaboration avec le nazisme” comme le rappelle la LFI qui refuse de participer à ce défilé.

Le Crif s’est opposé à la présence du RN au sein de cette marche mais a répondu à l'appel. Le PS, PCF et les écologistes sont du même avis, il faut se rendre à cette marche mais à certaines conditions. Ils ont fini par s’entendre sur le principe d’un “cordon républicain.

Faut-il boycotter la marche ? Comment protester contre l’antisémitisme sans contribuer à la normalisation du parti d'extrême droite ? On en parle avec Paul Elek, chroniqueur politique et Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté.

Autre sujet, sur le terrain parlementaire, la droite sénatoriale est en roue libre sur le projet de loi immigration. Suppression de l’aide médicale d’Etat, suppression des allocations familiales et des APL, durcissement du droit du sol. Plus que jamais, le centre et la droite semble basculer vers l’extrême droite. Assite-t-on à un recul social inédit ?