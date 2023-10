"L'Afrique, la France s'en fout" (Daniel Schneidermann)

A la rédaction du Média, nous recevons quotidiennement de nombreux livres, que nous ne pouvons malheureusement pas chroniquer de manière exhaustive. Mais la couverture et le titre de “Cinq têtes coupées : massacres coloniaux, enquête sur la fabrication de l’oubli”, écrit par le journaliste Daniel Schneidermann, fondateur du média Arrêt sur Images, ont de quoi marquer les esprits.

Daniel Schneidermann est spécialisé dans la critique des médias et bifurque depuis quelques années vers le récit historique. Il part d’une gravure datant de 1891 et qui montre des indigènes à Bakel, dans l’ancien Soudan français, actuel Sénégal, décapités et exposés au regard lors de la conquête coloniale. Qui est le barbare ? Qui est le civilisé ? Ce débat revient au premier plan avec la guerre en Israël-Palestine, alors que l’on remet au goût du jour, dans les discours, une sorte de division internationale de la vertu. Hier, on parlait de nos sociétés civilisées et des barbares à sauver de leurs vices héréditaires, aujourd’hui, on évoque “nos démocraties” qui ont le droit absolu de se défendre face aux tyrannies et aux terroristes qu’elles engendrent. Mais comment fait-on pour fabriquer l’amnésie, la bonne conscience ? Et comment en arrive-t-on à soupeser selon des normes différentes la valeur des vies humaines ? C’est un entretien avec Théophile Kouamouo.