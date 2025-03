Cette journaliste a révélé l'usage d'armes chimiques en algérie - France 5 déprogramme son documentaire (Claire Billet)

Pour ce nouvel épisode de "l'Oeil de Moumou", Mourad Guichard et Fabrice Wuimo s'intéressent dans "Au Microscope" au sujet de la censure liée à la mémoire de la guerre d'Algérie. Vous en avez certainement entendu parler dans le flux ininterrompu des rebondissements et tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, Un documentaire sur la guerre chimique de la France en Algérie initialement prévu pour une diffusion dimanche dernier, le 16 mars, a été déprogrammé de l’antenne de France 5 et pour finalement se retrouver sur le site de France TV, Et ce, en pleine querelle diplomatique entre les deux pays et des tentations de révisionnisme, comme l’a illustrée l’affaire Apathie. Une tendance au révisionnisme qui était habituellement souvent observée sur les médias d’extrême droite comme Cnews et s’invite maintenant sur le service public.

Concernant la déprogrammation du documentaire, la direction des antennes nationales de France Télévisions évoque « l’actualité » afin d’expliquer ses changements de plan… Mais peut-on s’arrêter à cette explication ou faut-il questionner la façon dont nos médias traitent les sujets mémoriels ? Eléments de réponse dans cette émission avec notre invitée Claire Billet, qui est la réalisatrice de ce documentaire.

Comme chaque semaine, on passe aussi en revue les tops et les flops des médias, vus par Mourad. On parlera par exemple de la fake news de l’éditorialiste de France Info Alix Bouilhaguet qui avait affirmé, contre toute vraisemblance, que François Ruffin avait été traité de Fasciste par les participants d’un débat à la Fête de L’Huma. Et plusieurs autres personnalités et sujets marquants de nos médias.