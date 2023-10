Démocratie ? Borne déclenche son 14ème 49-3 - Proche-Orient : Le régime israélien dans l'impasse ?

Nous sommes jeudi 26 octobre 2023, voici le programme du Toujours Debout, présenté par Irving Magi.

On commencera cette édition avec un retour de terrain de ma camarade Lisa Lap qui couvre depuis ce matin la grève à l'EHPAD des Amandiers de Paris. Par la suite, Andreï Manivit viendra présenter les infos du jour. Des infos pas toujours gaies hélas et parce que vous l’avez demandé, elles seront contrebalancées par la petite séquence humour et impertinence de la Gazette Comedy Club. Puis le Kicékadi, jeu auquel les comédiens de la gazette se prêteront. Ensuite ça sera le Fond de L’Info, avec la constitutionnaliste Eugénie Mérieau et Mathieu Slama. On reviendra sur le dernier 49.3 et on analysera ensemble le régime israélien et son fonctionnement.