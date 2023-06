"De toute façon, c'est la faute aux arabes" : complotisme délirant dans les grands médias

Et si, au fond, les dirigeants de France Inter avaient raison de mettre la petite bande de Charline Vanhoenacker dans un corner ? En effet, à quoi ça sert d’investir des sommes importantes dans un programme spécialisé dans l’humour, de recruter des Ferrari de la blagounette et du mot d’esprit acéré… alors même que partout, tout le temps, dès qu’on allume sa télé ou qu’on écoute la radio, et pour peu qu’on soit adepte du rire jaune, eh ben on se marre absolument tout le temps… C’est par ce questionnement ironique que Théophile Kouamouo lance ce dernier épisode de l’Actu démasquée. Avant de passer au crible des articles de presse écrite, et des moments de radio et de télévision proprement hallucinants enregistrés ces derniers jours. De Roselyne Bachelot à Eric Brunet en passant par Les Grandes Gueules, des saillies dignes du complotisme le plus décomplexé convergent toutes vers le même objectif systémique et intrinsèquement lié à l’utilité politique des médias des milliardaires : construire un dissensus visant à fracture l’opinion publique française sur des bases peu dangereuses pour le pouvoir… Ce qui nous rappelle une fois de plus la nécessité de bâtir, à côté des “mainstream”, une écosystème médiatique alternatif, au service de celles et ceux qui se battent pour “l’honneur des travailleurs et un monde meilleur”.