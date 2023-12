Darmanin a perdu, Macron est dans la mouise

Lors du passage à l’Assemblée nationale du projet de loi Immigration, la volonté du président s’est heurtée au mur de la réalité : les oppositions lui ayant signifié, par le vote d’une motion de rejet préalable, que non, il n’a pas la majorité au Parlement. Emmanuel Macron est dans le déni. Il a les moyens de continuer à gouverner, mais il ne peut plus rien faire d’ambitieux. Non seulement il ne parvient pas à enrôler Les Républicains (malgré l’agitation de Darmanin qui devait assurer un trait d’union), mais l’épisode révèle que son pouvoir de contrainte sur sa majorité s’affaiblit. L’exécutif, en imposant dans l’agenda public une énième loi sur l’immigration, a ravivé ces derniers mois des passions identitaires qui avaient refluées lors des campagnes de 2022, lors du pic de l’inflation et grâce au mouvement contre la réforme des retraites. Dans cette situation le processus institutionnel et l’état du rapport de forces poussent les macronistes à essayer d’appâter des LR qui sont eux-mêmes pris dans une course au RN, adoptant leurs obsessions et leur lexique. On assiste à une dérive extrême droitière.