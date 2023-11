Bombes carbone : Ces banques nous mènent droit dans le mur

425 bombes de carbone dans le monde entier consomment deux fois le budget carbone restant pour respecter les 1,5°C de réchauffement. Derrière elles ? Des noms que vous connaissez bien : BNP Paribas, le Crédit agricole, Total Energie…

CarbonBombs.org, a réalisé un travail de collecte de données et de visualisation sur les plus grands projets d'extraction de combustibles fossiles dans le monde et de leurs liens avec les entreprises et les banques la semaine dernière. Travail réalisé par ONG Data for Good et Eclaircies, dans un objectif de transparence, à partir d’une étude de chercheurs publié dans la revue Energy Policy en 2022.

Voilà ce qu’on peut découvrir : Les ong françaises répertorient 425 gisements de combustibles fossiles, dont les réserves disponibles sont susceptibles d’émettre au moins un milliard de tonnes (une gigatonne) de CO2 équivalent, avant de s’épuiser. Ils ne représentent qu'environ 45 % des projets d'extraction de pétrole et de gaz et 25 % pour le charbon du total des émissions susceptibles d'être générées par l'ensemble du secteur de l'extraction des combustibles fossiles. Cela laisse donc de côté des milliers d’autres gisements d’énergies fossiles aux réserves légèrement inférieures, précise le journal Le Monde.

Ces seules 425 bombes à carbone consomment deux fois le budget carbone restant pour respecter les 1,5°C de réchauffement (objectif des Accords de Paris).

Les ONG précisent qu’il ne devrait plus y avoir de nouveaux investissements dans les énergies fossiles à partir de 2021. Chaque année, de plus en plus de bombes à carbone entrent en phase d’exploitation.

Qui sont derrière ces bombes carbone ? Les banques, qui peuvent financer directement ou indirectement. Directement, par le biais du financement de projets. Indirectement, par le financement d'entreprise, plus courant. Les entreprises, qui exploitent ou détiennent des projets d’ exploration ou d'extraction des ressources pétrolières, gazières et/ou charbonnières. Les assurances, qui, “offrent une protection financière contre certains risques liés aux projets d'extraction de combustibles fossiles (assurance contre les pertes d'exploitation, assurance contre les accidents du travail...). Ils jouent un rôle essentiel dans la faisabilité des bombes à carbone.” écrivent CarbonBombs.org.

Les ong sont claires : Les bombes à carbone menacent les conditions de vie sur Terre.

