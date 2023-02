Bénin : à la recherche des mystérieux soldats français

C’est une petite histoire perdue au milieu d’un grand déclin. L’histoire de soldats français qui se trouvent au nord du Bénin, dans une zone soumise à des attaques djihadistes.

Alors que la France perd irrémédiablement pied en Afrique, qu’elle a été chassé du Mali ou du Burkina Faso, quelques dizaines de nos soldats sont présents au Bénin. Officiellement, ce sont des instructeurs envoyés pour former l’armée de ce pays d’Afrique de l’Ouest, et l’aguerrir face aux terroristes. Mais une partie de la population et de l’opposition béninoise doutent, allant même jusqu’à accuser l’armée française d’installer une base secrète des forces spéciales dans la ville de Kandi. Au-delà des fantasmes et des rumeurs, qu’en est-il réellement ?

Notre journaliste Thomas Dietrich a mené l’enquête. Il s’est rendu à Kandi, dans cette région du Bénin qui autrefois accueillait des touristes du monde entier et qui a aujourd’hui basculé dans la violence. Accompagné des journalistes Emilien David et Shalom Ametokpo, Thomas Dietrich est allé voir si ces soldats français sont bien ceux que la communication officielle nous présente.

Entre course poursuite, caméras cachées et étranges rencontres sur les réseaux sociaux, Le Média vous propose un grand reportage comme on en fait peu. Cette enquête d’utilité publique raconte comment la France, malgré sa perte d’influence, ne rend toujours de comptes à personne en Afrique francophone. Et comment elle est aujourd’hui rejetée par les populations.