Une armée de travailleurs pauvres ? Le cauchemar que le gouvernement nous prépare

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher !

L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui :

Plutôt que de diviser, la mobilisation des raffineurs a impulsé un mouvement pour la hausse des salaires ! Après la grève des salariés de Total et Esso Exxonmobil (non reconduite chez Esso), les cheminots avec la CGT et Sudrail rejoignent la mobilisation ce mardi avec la grève nationale interprofessionnelle à l’appel de la CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne. Une grève pour “l’augmentation des salaires, des pensions et minima sociaux, et l’amélioration des conditions de vie et d’études” et “la défense du droit de grève” après la réquisition par le gouvernement des salariés Esso pendant la grève.

Des préavis tombent de partout et dans toute la France : services publics, industrie, EDF, RATP, SNCF, chauffeurs routiers, et j’en passe. On dirait que la gestion de crise du gouvernement a provoqué l’effet inverse. La grève des raffineries peut-elle engendrer une grève générale ? Peut-on soutenir les raffineries et être contre les énergies fossiles ? On décrypte tout ça avec Thomas.

Puis on analyse la réforme de l'assurance chômage ainsi que les autres votes du Parlement la semaine passée : taxe sur les dividendes, exit taxe. C'est l'Instant Porcher.