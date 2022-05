Metoo du théâtre, diplomates en colère et en grève, l'actu du jour

Au programme de la 148ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce 31 mai par Cemil….

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· L'invité : Olivier Da Silva Dans une tribune au Monde, un collectif de quelque 500 agents du ministère des affaires étrangères exprime sa colère face à la « suppression brutale du corps diplomatique », qui frappe non seulement les conseillers des affaires étrangères et de ministres plénipotentiaires mais aura aussi des répercussions profondes sur l’avenir de tous les personnels, qu’ils soient secrétaires des affaires étrangères et de chancellerie, attachés et secrétaires des systèmes d’information et adjoints techniques et administratifs de chancellerie, qu’ils soient titulaires ou contractuels. La colère est aussi inhabituelle que forte. Dans ce corps de métier peut habituer aux grèves, cette décision gouvernementale ne passe pas… Pour en discuter, nous recevons Olivier Da Silva, diplomate, porte-parole de l'intersyndicale affaires étrangères (CFTC).

· La Dernière heure : Marie Coquille-Chambel Avec Marie Coquille-Chambel, nous reviendrons sur l’événement d’hier soir : la 33e cérémonie des Molières. Elle s’est déroulée aux Folies Bergères à Paris et elle devait accueillir le collectif Mee Too Théâtre, convié à venir s’exprimer sur scène afin d’alerter sur les agressions sexistes et sexuelles dans ce milieu. Avant d’être annulé. Marie Coquille-Chambel et son collectif dénonce une censure de leur texte et de leur ton par l’organisation de la cérémonie des Molières, là où son président, Jean-Marc Dumontet dément fermement, avançant comme raison principale que le texte ne correspondait pas à l’accord initialement conclu entre les deux parties. Le collectif Mee Too Théâtre a donc appelé à manifester devant les Folies Bergères hier soir, Lisa Lap et Cemil Sanli y étaient. Récit de cette mobilisation importante.