Mali : bientôt une guerre franco-russe ?

Le Mali, ancienne colonie française et où la présence militaire française est la plus importante au monde, et où la crise politique et militaire s'est encore aggravée. Et pour cause, les chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ont décidé d'un régime de sanctions drastiques contre le Mali et les Maliens pour exercer des pressions sur le pouvoir militaire malien, lui-même issu d'un putsch survenu à la suite d'une contestation populaire immense contre le pouvoir précédent, qui était, lui, soutenu par la France et la communauté internationale.



La CEDEAO veut des élections dans un délai court, ce que ne veut pas le pouvoir militaire, lequel a appelé le peuple malien à descendre dans la rue pour le soutenir et obtenu une mobilisation record.



Et dans les manifestations monstres qui ont eu lieu notamment à Bamako, c'est d'abord et avant tout la France, l’État français qui est visé et c'est la Russie, la fameuse Russie de Vladimir Poutine, qui est acclamé. Pourquoi ? Pour aller plus loin, Théophile Kouamouo a reçu le journaliste Thomas Dietrich.