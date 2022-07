Mais qu'est-ce que Macron va encore fabriquer en Afrique ?

L’été avance et c’est déjà le 5ème numéro du fond de l’info avec nos journalistes Nadiya Lazzouni, Théophile Kouamouo et Thomas Dietrich. Au menu, la polémique dont on aurait pu se passer autour de la tragique rafle du Vél d’Hiv de 1942… ou comment l’Histoire est convoquée pour régler des comptes bien actuels, entre le tweet de la députée insoumise Mathilde Panot et les déclarations polémiques de députés macronistes trouvant des qualités au Maréchal Pétain.

Emmanuel Macron profite également de l’été pour programmer, selon nos confrères de Jeune Afrique, une tournée des anciennes colonies d’Afrique francophone. Le président français compte se rendre fin juillet au Cameroun et au Bénin. Nos journalistes décortiqueront les enjeux de cette mini-tournée africaine, sur fond de rivalités économiques et de lutte contre le terrorisme.

D’un président à l’autre, on évoquera également la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, notamment en Israël et en Arabie saoudite. Un choix qui a suscité la polémique, après les assassinats de deux journalistes : la palestienne Shireen Abou Akleh tuée par l’armée israélienne et le saoudien Jamal Khashoggi, massacré par le clan des Saoud au sein de l’ambassade saoudienne en Turquie. La visite de Joe Biden au Moyen-Orient s’inscrit dans un contexte international très tendu, marqué par la guerre en Ukraine et la hausse vertigineuse des prix.