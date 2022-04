La République En Marche trahit ses engagements écologistes

Moins de 5% des débats de la campagne électorale auront abordés les thèmes de l'écologie et du climat. Pourtant, ces thématiques sont centrales et il y a urgence d'en discuter. Dans Face à l'urgence, le député de l'Essonne et président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Cédric Villani, décrit la politique décroissante qu'il prône pour mener une "transition écologique".

Planification écologique, décroissance, sobriété énergétique, sentience, convention citoyenne pour le climat... ces sujets pourraient être l'objets de débats dans le cadre de la campagne présidentielle pour confronter différentes visions et politiques à mener pour résoudre les crises écologiques et climatiques. Pourtant, ces discussions restent marginales. Moins de 5% des débats de la période électorale ont concernés l'écologie et le climat. Nous avons abordés ces questions avec le député Cédric Villani, élu en 2017, ancien partisan LREM et désormais soutien de Yannick Jadot. Celui qui est désormais apparenté Génération écologie prône une production d'électricité 100% renouvelable, une grande filière française du vélo et 40% d'aires protégées sur le territoire terrestre. Mais, au risque de ne paraître que cosmétiques, ces mesures sont-elles suffisantes sans mettre en avant la planification et des réformes structurelles ?