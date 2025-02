La menace carbofasciste : extrême-droite et écologie | Philippe Vion-Dury

Un « Média des combats écologiques » vient de naître : c'est la revue Fracas, dont le deuxième numéro vient de sortir, et dont le directeur Philippe Vion-Dury est reçu par Julien Théry dans ce nouveau numéro d'OSAP, « On s'autorise à penser ».

Le Manifeste de Fracas, fondé par une équipe issue du magazine Socialter, commence par ces deux phrases très claires, que Le Média TV pourrait reprendre à son compte : « Nous défendons un journalisme engagé qui ne se pare pas d’une prétendue objectivité et qui entend entretenir un rapport véritablement politique au monde. Notre priorité est d’armer intellectuellement nos lecteurs et lectrices pour prendre part aux luttes présentes et à venir, participer à la défense de notre monde commun » (voir le texte du manifeste sur le site internet de Fracas).



Dans la première partie de cet entretien, P. Vion-Dury présente le projet de la nouvelle revue, qui s'intéresse à toutes les traditions, toutes les familles de l'écologie, de l'extrême-droite (car les fascismes eux-même n'ignorent pas, pour plusieurs d'entre eux, la réflexion écologique) aux divers courant révolutionnaires de la gauche radicale, en passant par les technosolutionnismes, le capitalisme vert ou les autres formes de l'écologie bourgeoise. C'est à partir d'une cartographie générale de ces courants de pensée (mise forme sur une grande carte offerte aux abonnés de Fracas) que se développe le travail d'enquête et d'analyse. Notre invité esquisse ainsi un état des lieux actuel. Il évoque au passage, pour en souligner aussi bien l'intérêt que les limites, la critique acide portée il y a quelque temps par Frédéric Lordon contre la dépolitisation inhérente à la vogue actuelle des productions éditoriales célébrant le vivant et les non-humains.



Dans un second temps, Philippe Vion-Dury présente le dossier qui fait la couverture du deuxième numéro de Fracas, « La menace carbo-fasciste : or noir et peste brune ». La montée actuelle de l' #extrêmedroite partout en Occident, affirme l'éditorial de ce numéro, « n'est pas une parenthèse mais une dynamique », et l'emploi du mot fascisme ne relève « ni d’une insulte, ni d’une facilité de langage » : il est nécessaire pour « décrire la situation présente et la vague qui s’intensifie sous nos yeux ». Le capitalisme désormais « liberé des carcans du compromis social des 'Trente glorieuses', enfin délivré de la peur du communisme, dérégulé, il accélère de nouveau et dénoue cette fois jusqu’aux liens qui nous font vivre, les liens écologiques ».