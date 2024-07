Méga-bassines : la police réprime et déclenche un incendie

Cette semaine marque une nouvelle mobilisation contre les « mégabassines ». On a connu Sainte Soline 1 et 2, théâtres d’une répression et d’une violence inouïe de la part de l’Etat.

Les bassines ce sont ces réserves d’eau qui représentent plusieurs terrains de foot où l’on puise dans les nappes phréatiques en hiver pour stocker l’eau et l’utiliser en été pendant les périodes de sécheresse pour les agriculteurs. Elles sont fortement contestées depuis plusieurs années, les opposants dénonçant un accaparement de l’eau pour une poignée d’agriculteurs et un soutien au modele agro industriel. On a déjà bien documenté le sujet sur Le Média ainsi que nos camarades indés !

Depuis le début de la semaine a lieu le Village de l’eau à Melle avec conférences, tables rondes, ateliers, et moments festifs. Aujourd’hui et demain ce sont les « manif’actions ». Pour ce premier jour, les manifestants sont partis de divers convois (village de l’eau, Poitiers…) et ont convergé vers Migné-Auxances pour un pique-nique et une manifestation vers la coopérative agricole Terrena.

Le convoi de Poitiers a été bloqué deux heures après des contrôles d’identité, fouilles de véhicules et corps de la part des policiers que les manifestants ont tenté de refuser. Les motivations principales de cette mobilisation : moratoire sur les bassines, et refus de tout nouveau chantier en attendant justement ces fameux moratoires.

La manifestation a tourné court après que les forces de l’ordre aient envoyé plusieurs grenades lacrymogènes sur les militants qui marchaient dans un champ, ce qui a déclenché un incendie.

Reportage de Lisa Lap et Andreï Manivit.