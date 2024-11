Haïti : violences et drame humanitaire - Climat : la COP29, déjà un échec ?

Nous sommes le mercredi 20 novembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Amina Kalache :

On démarre comme habituellement avec un récapitulatif de l’actualité du jour, présenté ce soir par Lydia Menez.

Nous reviendrons aujourd’hui sur la situation en Haïti avec une nouvelle flambée de violences. Face à la situation politique et sécuritaire, l’ONG Médecins Sans Frontières a décidé de suspendre ses activités à Port-au-Prince suite à des menaces directes envers ses équipes. C’est une tragédie pour la population et un signe supplémentaire de la dégradation de la sécurité en Haïti. Le nouveau premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, investi la semaine dernière, devra gouverner durant une période de turbulences, il est le troisième premier ministre d’Haïti nommé en 3 ans. Nous en parlerons ce soir avec Jean-Marie Théodat, écrivain et géographe à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1.

Dans une seconde partie, nous reviendrons sur le déroulement de la 29ème conférence des Nations unies sur le climat qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan. ​​A deux jours de la fin, les pays riches se voient réclamer entre 440 et 900 milliards de dollars par an d'aide climatique pour le monde en développement, ont rapporté mercredi 20 novembre les ministres chargés de débloquer les négociations. Les pays développés sont pour leur part toujours silencieux sur le montant qu'ils sont prêts à verser, au-delà de leur promesse précédente de 100 milliards annuels, pour le "Nouvel objectif collectif quantifié" de finance climatique que doit établir la conférence de l'ONU. Nous y reviendrons avec François Dulac, chercheur et médiateur scientifique et Gaspard Tamagny, militant climat à Alternatiba et doctorant en statistiques.