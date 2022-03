Guerre en Ukraine : l'UE en profite pour saccager l'agriculture

La guerre en Ukraine fait des ravages et l'agriculture de ce pays très productif en est également victime. De nombreux spécialistes s'inquiètent et craignent une pénurie alimentaire et une flambée des prix des denrées. Cette crise alimentaire pourrait entraîner de graves crises dans de nombreux pays, notamment hors d'Europe. Dans ce contexte, la Commission européenne, réunie mercredi 23 mars, a pris de nouvelles mesures, remettant en cause la politique du Pacte vert européen.

Et si la Commission européenne profitait de la guerre en Ukraine pour remettre en cause le Pacte vert européen ? Et si les tenants de l'agriculture productiviste profitaient des événements dramatiques en Europe de l'Est pour imposer leur modèle économique et contraindre l'Union Européenne à revenir sur les précédentes décisions pour une agriculture plus durable ?



C'est la direction que semble prendre l'Europe, après que les commissaires européens aient actés, mercredi 23 mars, de nouvelles mesures pour augmenter la production agricole du continent. Ces décisions menacent l'avenir écologique de l'agriculture et de nombreux scientifiques dénoncent une politique destructrice et contraire au verdissement des cultures européennes.



Dans un appel signé par près de 500 scientifiques, ils demandent une nouvelle stratégie globale pour produire un système résilient et durable, alors que frappe, en plus de la guerre, le réchauffement climatique, le déclin des écosystèmes et de la biodiversité. Ils réclament pour cela moins de produits d'origine animales et moins de gaspillages.



Pour en discuter, Le Média reçoit l'un des signataires de cet appel. L'agronome au bureau d'étude et de recherche ASCA (Application des sciences de l'action), Xavier Poux, prône notamment une Europe intégralement agro-écologique d'ici 2050.