Il faut changer de système !

Pour ce nouveau numéro de Face à l'urgence, Le Média reçoit Philippe Poutou, candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Le porte-parole du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), écosocialiste, détaille les changements urgents à réaliser pour transformer la société et éviter le pire en mettant fin au capitalisme.

Le dernier rapport du GIEC l'affirme : la responsabilité du réchauffement climatique est humaine. Pourtant, les premiers débats politiques à l'approche de l'élection présidentielle continuent à reléguer les problématiques liées à l'écologie et au climat en arrière-plan. Plutôt que d'interroger les candidats et les partis politiques sur les enjeux principaux de notre époque, les médias dominants préfèrent servir la soupe aux prétendants les plus réactionnaires et entretenir les discours les plus nauséabonds.



Il y a pourtant urgence à mettre les thèmes de l'écologie et du climat au centre du débat politique. Selon le GIEC, il est encore possible d'inverser la tendance qui nous enfonce dans la catastrophe climatique, mais pour cela il faut mener des politiques écologiques radicales et contraindre le pouvoir à agir.



Dans ce contexte, Le Média décide de donner une place majeure à l'écologie dans sa couverture de l'élection présidentielle, et convoque les candidats à exprimer leur vision politique et leur programme pour mettre fin aux crises climatique et écologique.