Quand Harry Potter fait de la politique

Au Média, on profite de l’été pour faire une petite série de trois vidéos sur la politique et la pop culture (d’où le nom : Pol-Pop…).

La pop culture a peut-être forgé votre enfance. Mais qu’est-ce que qu’il se passe si on essaye d’aller plus loin que la magie, les dragons, l’espace, plus loin que l’irréel, plus loin que le fantastique ? Il se passe qu’on peut trouver des sujets et des enjeux éminemment politiques. Si on creuse là où il faut, beaucoup d’œuvres de pop culture soulèvent des questions sur notre système politique, les inégalités, notre société, l’histoire, …

Le premier épisode de cette mini-série s’attaque à un poids lourd : Harry Potter. JK Rowling, l’autrice de la saga, a récemment été à l’origine d’une polémique. Elle a eu des propos jugés transphobes, et pour une œuvre qui peut être vu comme une critique sociale et une œuvre progressiste, ça déçoit. Ça nous donne l’occasion et l’envie de revenir sur Harry Potter et sur tous les enjeux qu’il soulève. Comment la saga parle de la séparation des pouvoirs ? Comment elle dénonce l’esclavagisme ? Comment les dirigeants utilisent la logique d’affichage ? Quels éléments rappellent le fascisme ? La saga est-elle vraiment progressiste ? Ne véhicule-t-elle pas aussi des classiques du patriarcat ? Autant de questions qu’on traite et auxquelles on essaie de répondre dans cette vidéo.