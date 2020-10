Françafrique : le monstre bouge encore !

Nouvel épisode de “l’actu démasquée”, le module hebdomadaire d’info commentée de la webTV indépendante Le Média.

Aujourd’hui, un sujet fort à l’ordre du jour : le néocolonialisme de l’Etat français en Afrique subsaharienne. Si l’actualité franco-française vient à notre rescousse, avec la mise en examen pour “association de malfaiteurs”, ce choix est parti de deux deux faits d’actualité : le documentaire Décolonisation(s) coréalisé par l’historien Pascal Blanchard, diffusé par France Télévisions, et les polémiques qui l’accompagnent ; mais aussi et surtout la caricature d’élection présidentielle qui aura lieu en cette fin octobre en Côte d’Ivoire, et pourrait bien replonger cette ancienne colonie française dans la guerre civile. Une caricature d’élection validée et appuyée par la France officielle. Et quand on regarde sous le couvercle, apparaissent des alliances politiques et des intérêts financiers qui se superposent de manière assez frappante. On constate la permanence de ce qui est un supra-Etat françafricain. Et on ne peut éviter une interrogation : comment peut-on donc raisonnablement conjuguer au passé une histoire qui se poursuit, et pas seulement en Côte d’Ivoire ?