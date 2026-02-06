Emmanuel Macron et le premier ministre Sébastien Lecornu, qui se sont vus jeudi 5 février, ont demandé au ministre des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de convoquer l’actuel président de l’Institut du monde arabe (IMA) pour obtenir une « explication ».

Objectif, « débrancher » Jack Lang, dont le nom apparaît à plus de 600 reprises dans les fichiers Epstein révélés par le ministère de la Justice américain.

Jusqu’au bout, l’ex-ministre de François Mitterrand va tenter de s’accrocher à son poste, dont le mandat court jusqu’à la fin de 2026. Pour preuve, il s’est envolé comme prévu pour un voyage à Marrakech, au Maroc, le 4 février qu’il n’a pas interrompu malgré sa convocation au ministère des affaires étrangères. « En principe, on rapplique aussi sec », s’agace une source au Quai d’Orsay. L'explication entre le patron de l'Institut du monde arabe et son autorité de tutelle aura finalement lieu ce dimanche 8 février.

Pour autant, selon nos informations, Jack Lang ne devrait pas être reçu par Jean-Noël Barrot en personne, mais par un haut-fonctionnaire.



Le soutien du financier déchu n’était pas totalement gratuit. Jack Lang semble avoir servi de « lien avec l’administration Macron »



Une nouvelle salves de révélations de Médiapart vient fragiliser la défense de l’ex-ministre de la Culture, qui affirme n’avoir jamais bénéficié de l’argent de l’homme d’affaires. Le site d’investigation révèle ce vendredi 6 février que ce dernier a pris à sa charge des déplacements de Jack Lang en France, en plus d’une fondation offshore richement dotée. Reste qu’aucune charge judiciaire ne pèse contre lui, comme l’a rappelé le patron du PS, Olivier Faure, sur Franceinfo, tout en l’appelant comme d’autres figures politiques à gauche, à démissionner.



Un encombrant soutien

Si l'Elysée a tenu à faire savoir que Jack Lang était convoqué à sa demande, c'est que « Emmanuel Macron craint par dessous tout d'être associé au scandale », selon une source proche du palais. D’autant que le soutien du financier déchu n’était pas totalement gratuit. Jack Lang semble avoir servi de « lien avec l’administration Macron » avec Jeffrey Epstein, comme quand il lui demande d’organiser à l’Élysée la remise d’un prix d’architecture à la demande du milliardaire Thomas Pritzker – le cousin du gouverneur de l’Illinois JB Pritzker.