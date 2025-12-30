Footing, pompes et tenues militaires… Pourquoi Emmanuel Macron montre ses muscles avec les soldats ?

Un footing, des montées de genoux et des pompes… C’est l’image vendue par Emmanuel Macron aux Français pour les fêtes de fin d’années. Le président de la République s’est une fois de plus affiché en pleine séance de sport, cette fois lors de son déplacement aux Emirats Arabes Unis le 21 décembre. Le président de la République, en visite express pour fêter le réveillon avec les 900 militaires du 5e régiment de cuirassiers, a aussi fait une séance de musculation dans le désert avec Thibaud Delapart, alias Tibo Inshape.

Le recours au youtubeur par la présidence n’est pas une première. Ce dernier a rendu public son vote pour Emmanuel Macron lors des dernières législatives. « Pour le président, c’est une volonté de s’adresser à un électorat plus jeune et masculin, et pour Tibo InShape, c’est l’occasion de redorer son image, c’est du win-win pour les deux partis », observe un communicant politique. Le youtubeur a en effet publié des tweets racistes et misogynes quand il était plus jeune et tenu récemment des propos stigmatisant les personnes souffrant de dépression, avant de présenter des excuses. Mais pourquoi le chef de l’Etat tient-il autant à se montrer en compagnie de soldats et de sportifs? « Emmanuel Macron veut redorer son prestige auprès de l’armée », explique au Média le journaliste Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions militaires et auteur du blog Secret Défense. L’actuel chef de l’Etat n’a pas d’expérience en la matière contrairement à ses prédécesseurs: « Jacques Chirac et François Hollande étaient officiers de réserve, ils ne se laissaient pas impressionner par les généraux ».

Politique du carnet de chèques avec les militaires

Pour compenser, le président a humilié le chef d’Etat-major des Armées Pierre de Villiers en public à son arrivée à l’Elysée en 2017, provoquant son départ. Emmanuel Macron s’est aussi attiré les moqueries du public en revêtant une combinaison à la « Top Gun » lors de ses visites de bases aériennes ou une tenue bleue de marin quand il s'est fait se fait hélitreuiller à bord d’un sous-marin.