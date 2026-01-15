Municipales, censure, budget… Entre le PS et LFI, les « meilleurs ennemis », la guerre est déclarée

A l’Assemblée, on en oublierait presque que les socialistes et les Insoumis sont opposés. Les débats sont courtois en commission des finances entre les parlementaires des deux formations politiques malgré les tensions autour du budget. « Il y a des députés qui se connaissent depuis des années, les relations restent correctes », déclare la députée LFI Mathilde Feld. « Je sors de deux commissions, on a plaisanté avec Louis Boyard et Arnaud Saint-Martin », confie au Média Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados.

« LFI veut renverser le gouvernement et destituer le président, pas nous. Nous prenons un risque, c’est sûr mais on l’assume », Arthur Delaporte.



Reste que c’est bien le PS qui a évité au gouvernement Lecornu une motion de censure mercredi 14 janvier à l’Assemblée. Le texte déposé par LFI pour protester contre la position de la France sur le Venezuela et le Mercosur n’a récolté que 256 voix. Jean-Luc Mélenchon regrette que « le Parti socialiste a, une fois de plus, sauvé le gouvernement Lecornu et Macron. Car il n'a manqué que 32 voix. Et les PS sont 69…», déplore le fondateur de LFI. Une répétition du vote sur le budget en décembre dernier ? Le vote du budget de la Sécurité sociale, adopté de peu, avait réactivé les procès en « social-traîtrise » de la part des Insoumis.

Mais au fond, c’est moins sur l’exécutif que pour les municipales que la bataille fait rage entre socialistes et Insoumis. C’est ce scrutin à venir en mars qui cristallise les tensions. « On ne peut pas considérer que ce soit la meilleure période des relations entre LFI et PS sur ce point », reconnaît Arthur Delaporte. Et pour cause, la France insoumise est décidée « à faire la peau au PS », selon les mots d’un proche de Jean-Luc Mélenchon au Média. Tandis que le PS compte sur ses concessions arrachées au gouvernement Lecornu sur le budget pour faire la différence lors du scrutin. « LFI veut renverser le gouvernement et destituer le président, pas nous. Nous prenons un risque, c’est sûr mais on l’assume », affirme Arthur Delaporte.