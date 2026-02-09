Je fais un don

Présidentielle : Au RN, tout le monde veut la place de Marine Le Pen

Par Nils Wilcke

Jordan Bardella, Marion Maréchal mais aussi Louis Alliot, le procès en appel de Marine Le Pen aiguisent les appétits de ses rivaux au sein du parti d’extrême-droite.

Marion Maréchal fait son grand retour au Rassemblement nationale. Après avoir rompu avec Eric Zemmour l’été dernier qu’elle avait soutenu à la dernière présidentielle, la nièce de Marine Le Pen a repris le patronyme familial. En pleine tournée médiatique pour la sortie de son autobiographie, le nom de son défunt grand-père, Jean-Marie Le. Pen « peut désormais servir de sésame », selon un cadre LR qui sert de courroie de transmission avec l’extrême-droite. « Je l’ai pris comme un nom de guerre en politique. En quittant la vie politique, j’ai voulu symboliquement marquer le coup et laisser de côté ce nom de guerre », confirme l’eurodéputée sur RMC le 29 janvier.  

Derrière les rapprochements de façade, les couteaux ne sont jamais loin

Deux jours auparavant, la venue de Jordan Bardella à la soirée de lancement de son livre organisée par Fayard, la maison d’édition de Vincent Bolloré, a stupéfait au RN et dans l’extrême-droite française. Étaient présents notamment Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Éric Ciotti (UDR), rallié au RN, le vice-président RN de l'Assemblée nationale Sébastien Chenu et son époux le député Emmanuel Taché, mais aussi les identitaires Philippe Vardon et l’un des cadres de Reconquête, Damien Rieu… Les deux personnalités ont posé tout sourire pour une photo postée par Marion Maréchal sur X, que l'actuel patron du RN n’est pas allé jusqu’à partager.

« Chez les Le Pen, le sang compte plus que tout. » 

