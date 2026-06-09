Présidentielle 2027: Glucksmann fait le coup de la panne

Le grand rendez-vous de Raphaël Glucksmann est fixé au 13 juin, aux Docks de Paris à Aubervilliers. Son parti, Place publique, espère y attirer entre 2 000 et 3 000 personnes. Une démonstration de force indispensable pour crédibiliser une éventuelle candidature à la prochaine présidentielle.

Mais le doute s'installe dans son entourage après la prestation de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis dimanche. Pari gagné pour le candidat de LFI avec 26 000 personnes au compteur, selon les organisateurs. De quoi mettre sous pression celui qui veut se poser comme son rival à gauche...

Certes, le patron de « Place Publique » a fait un 20h de TF1 le 26 mai dernier… mais pour rien, se donnant « trois mois » pour pour décider si oui ou non, il sera candidat à la prochaine présidentielle.

A-t-il senti que son annonce avait fait un flop? Le lendemain, le voilà qui assure sur France Inter que sa « volonté est inébranlable » avant de fanfaronner quelques jours plus tard sur BFM, assurant qu’il « pliera » Jean-Luc Mélenchon en cas de duel à gauche. Une déclaration qui a laissé les Insoumis « hilare », un proche du tribun de LFI, rappelant ses prestations médiatiques ratées face à Eric Zemmour ou plus récemment sur Quotidien...