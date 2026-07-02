Montage mensonger sur Mélenchon : Guillaume Erner sanctionné par France Culture

Selon plusieurs sources bien informées au sein de Radio France, la direction de France Culture aurait décidé d'engager une sanction disciplinaire à l'encontre de son chroniqueur Guillaume Erner, à la suite de sa chronique du 24 juin visant Jean-Luc Mélenchon à partir d'un montage audio trompeur.

Si sa présence à l'antenne ne serait pas remise en cause pour la saison prochaine, son billet d'humeur quotidien pourrait, en revanche, selon nos informations, être supprimé à la rentrée.

Le 24 juin, Marine Le Pen était l'invitée de la matinale de France Culture. Au cours de l'entretien, l'animateur Guillaume Erner a diffusé un montage audio récupéré, comme il l'a lui-même reconnu à l'antenne, sur les réseaux sociaux. Ce montage juxtaposait des propos de Jean-Marie Le Pen, condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme, décrivant les juifs, avec des déclarations de Jean-Luc Mélenchon présentées comme comparables. L'extrait n'avait pas été sourcé en direct. Il provenait en réalité de « Léon le Média », un média d'influence, soutenu « moralement et matériellement par le CRIF ». Après la diffusion de la séquence, France Culture a reconnu prendre « la situation très au sérieux ».





La direction de France Culture prend cette situation très au sérieux. Elle met tout en œuvre pour y répondre avec rigueur et s’assurer que de telles erreurs ne puissent pas se reproduire. Pour la bonne information de chacune et chacun, à date :

– Une note aux auditeurs a été publiée sur la page de l’émission sur le site et l’application Radio France, sur Youtube et sur le réseau social X ;

– L’extrait problématique a été supprimé du replay sur le site, l’application Radio France, ainsi que sur Youtube ;

– Guillaume Erner a renouvelé ses excuses, de vive voix, dans un message diffusé à l’antenne ce vendredi 26 juin à 7h40. » - La Direction de France Culture



Une crise interne



À la suite de cette diffusion, La France insoumise a saisi l'ARCOM. Le lendemain, le 25 juin, la Société des journalistes de France Culture a publié un communiqué dans lequel elle déplore que Guillaume Erner « n'ait pas vérifié l'origine et la véracité de ce montage » et estime que la diffusion de cet extrait « entache la crédibilité de France Culture ».

Propos antisémites faussement attribués à Jean-Luc Mélenchon :

les SDJ de France Culture et de Radio France se désolidarisent de Guillaume Erner. pic.twitter.com/TV9jq4BvoX — SDJ Radio France (@SDJradiofrance) June 25, 2026

L'affaire a également provoqué de vives tensions en interne. Dans une enquête publiée par Mediapart, plusieurs salariés de Radio France décrivent un profond malaise après la diffusion de ce montage. Selon nos confrères, de nombreux journalistes et producteurs estiment que les excuses publiques de la direction ne suffisent pas et réclament « des mesures » pour restaurer la crédibilité de France Culture.

Le dossier est, en tout cas, loin d'être refermé. La nature exacte de la sanction infligée à Guillaume Erner n'a pas été communiquée aux salariés, la direction invoquant le droit du travail pour justifier cette confidentialité.

Dans un tract que Le Média s'est procuré, le Syndicat national des journalistes (SNJ) de Radio France déplore le silence de la direction plus d'une semaine après les faits. Il rappelle que « dans d'autres situations, la direction n'a pas hésité à prendre des mesures rapides et publiques » et estime qu'une réaction à la hauteur est désormais « indispensable et urgente ».



Au-delà du cas individuel de Guillaume Erner, l'organisation même de la matinale est désormais mise en cause. Le SNJ estime que « l'épisode du 24 juin pose aussi clairement la question de l'organisation de la matinale de France Culture », rappelant qu'il s'agit de « la seule matinale d'actualité à relever d'un producteur et non d'une rédaction ». Pour l'organisation syndicale, les dysfonctionnements révélés par cette séquence dépassent donc la seule responsabilité du journaliste, habitué aux polémiques et « aux sorties choquantes » (ndlr : l'organisation rappelle notamment son hommage à Charlie Kirk lors d'un précédent billet).

Contacté à plusieurs reprises par Le Média, Guillaume Erner n'a pas donné suite à nos demandes.

