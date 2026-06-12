Affaires Lyhanna, mort de Nahel… Darmanin est-il intouchable?

Gérald Darmanin intouchable? Après le fiasco de l’affaire Lyhanna, cette collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers le 4 juin, la Cour de Cassation a annulé ce vendredi la requalification des faits en violences pour le policier auteur du tir sur le jeune Nahel mort en juin 2023, rouvrant la voie à un possible procès pour meurtre de ce dernier. Une nouvelle gifle pour l’actuel ministre de la justice, qui avait défendu coûte que coûte l’institution policière après la mort de ce jeune homme à l'issue d'une course poursuite, à Nanterre. Enfin, il a aussi subi le rejet de son projet de loi sur la justice criminelle en commission à l’Assemblée.



« Des ministres ont sauté pour moins que ça », s’agace l’une de ses anciennes collègues au gouvernement



« Des ministres ont sauté pour moins que ça », s’agace l’une de ses anciennes collègues au gouvernement, qui préfère garder l’anonymat. Au contraire, Gérald Darmanin prend les devants ce vendredi dans Le Parisien pour déclarer : « On a dû me demander une bonne demi-douzaine de fois de démissionner », fanfaronne le ministre, égrenant ses nombreux échecs. « Il y a eu l’affaire Paty, les émeutes de l’été 2023, celles en Nouvelle-Calédonie. Les crises graves, j’en ai l’expérience », ajoute-t-il avec une bonne dose de provocation, en omettant le fiasco du Stade de France lors du match contre Liverpool en 2022. « Il ose absolument tout, observe le conseiller politique Jean-Bernard Gaillot-Renucci, ancien responsable de la droite avec Macron lors de la campagne de 2017. Sortir renforcé de ses échecs, c’est le réflexe sorti du manuel du parfait petit manager. »

Au risque d’en faire trop ? Depuis le début du scandale Lyhanna, Gérald Darmanin s’est démultiplié dans les médias : TF1, LCI, BFMTV et CNews, où il est l’un des rares membres de la Macronie à échapper à la vindicte du groupe Bolloré. Face à la colère populaire, l’ancien maire de Tourcoing a fait appel à ses puissants soutiens, comme Bernard Arnault, Vincent Bolloré ou encore François Pinault. La voix éraillée à force de parler, le ministre se défausse inlassablement de toute responsabilité sur les magistrats, martelant le message adressé par Emmanuel Macron : tout est de la faute de la Justice, pas de la sienne ni de celle du président de la République.