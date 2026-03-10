Emmanuel Macron, l’impuissant du Moyen-Orient

Emmanuel Macron au garde-à-vous. Avec la guerre en Iran, le président de la République a renfilé son costume préféré, celui de chef de guerre. Le locataire de l’Elysée a passé le week-end dernier suspendu à son téléphone pour discuter avec les dirigeants de la région, du Qatar à l’Arabie Saoudite, touchés par des tirs de missile et des drones iraniens en réponse à l’attaque conjointe des Etats-Unis et Israël. Il a aussi répondu à l’appel à l’aide du président libanais Joseph Aoun, confronté à la menace d’une invasion terrestre de l’Etat hébreux sur son sol.

Emmanuel Macron s’est aussi entretenu dimanche 8 mars avec Donald Trump et avec le président iranien Massoud Pezeshkian, « c’est le seul dirigeant occidental à l’avoir fait depuis le début du conflit », ne manque pas de préciser son entourage aux journalistes, comme pour mieux peaufiner sa stature de chef des armées et de « porte-drapeau » de la France.

Arrivé ce lundi 9 mars à Chypre, également touché par une attaque de drone iranien, Emmanuel Macron s’est rendu hier après-midi à bord du porte-avions Charles de Gaulle, dépêché sur son ordre au large de la Crète.