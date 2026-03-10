Je fais un don

Emmanuel Macron, l’impuissant du Moyen-Orient

Par Nils Wilcke

Vous pouvez retrouver tous les contenus de Nils Wilcke en consultant sa page.

Partager

Le président de la République tente de démontrer que la voix de la France porte toujours à l’international face à la guerre contre l’Iran. Avec peu de résultats pour le moment…

Emmanuel Macron au garde-à-vous. Avec la guerre en Iran, le président de la République a renfilé son costume préféré, celui de chef de guerre. Le locataire de l’Elysée a passé le week-end dernier suspendu à son téléphone pour discuter avec les dirigeants de la région, du Qatar à l’Arabie Saoudite, touchés par des tirs de missile et des drones iraniens en réponse à l’attaque conjointe des Etats-Unis et Israël. Il a aussi répondu à l’appel à l’aide du président libanais Joseph Aoun, confronté à la menace d’une invasion terrestre de l’Etat hébreux sur son sol.

Emmanuel Macron s’est aussi entretenu dimanche 8 mars avec Donald Trump et avec le président iranien Massoud Pezeshkian, « c’est le seul dirigeant occidental à l’avoir fait depuis le début du conflit », ne manque pas de préciser son entourage aux journalistes, comme pour mieux peaufiner sa stature de chef des armées et de « porte-drapeau » de la France.

Arrivé ce lundi 9 mars à Chypre, également touché par une attaque de drone iranien, Emmanuel Macron s’est rendu hier après-midi à bord du porte-avions Charles de Gaulle, dépêché sur son ordre au large de la Crète.

Pour lire la suite abonnez-vous

Je m'abonne et je soutiens la presse indépendante

©AFP - Ludovic Marin

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !