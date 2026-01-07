X toujours plus fasciste : quand l'IA d'Elon Musk déshabille les femmes

Au sommaire de Toujours Debout :

En première partie d’émission, on parle de l'harcèlement sexuel sur X à travers Grok, avec Julie Tomassone, militante féministe et co-fondatrice de l'Après, et Gérald Holubowicz, journaliste et créateur du média Synth.

Puis en seconde partie, nous recevons Arash Azizi, auteur et opposant iranien, en direct de New-York, pour parler de la situation en Iran.