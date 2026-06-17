Violences conjugales : le récit de l’ex-compagne de Moha La Squale

Marie Truchaud revient sur la relation violente qu’elle a vécue avec le rappeur Moha La Squale. Contrôle permanent, isolement, jalousie obsessionnelle, violences physiques, menaces : elle raconte comment l’emprise s’est progressivement installée jusqu’à rendre son quotidien invivable. Après une longue procédure judiciaire de quatre ans, son témoignage a contribué à la condamnation de l’artiste en 2024. Aujourd’hui, alors que Moha La Squale est de nouveau visé par des accusations de violences conjugales, Marie Truchaud livre son analyse de cette récidive présumée. Elle revient sur les difficultés rencontrées par les victimes pour être crues, le poids de la culpabilité, les mécanismes de l’emprise, mais aussi sur le traitement médiatique et politique de ces affaires. Dans ce FaceCam, elle interroge également la place accordée à la parole des femmes, les réactions du public face aux violences sexistes et sexuelles, ainsi que la récupération de ces faits par certains médias et discours idéologiques. Un témoignage fort sur les violences conjugales, la justice, la libération de la parole et le long chemin de reconstruction des victimes.