Premier palier : 3 000 donateurs mensuels
Le Média survit à l'été !
0 / 3 000
Je fais un don

Le Face Cam

Le Face Cam

Leurs histoires, touchantes, révoltantes, édifiantes ou inspirantes, nous disent quelque chose de notre actualité. Ils ont accepté de venir face à la caméra du Média pour les partager, et si possible nous bousculer et modifier nos perceptions.

Partager

Violences conjugales : le récit de l’ex-compagne de Moha La Squale

Marie Truchaud revient sur la relation violente qu’elle a vécue avec le rappeur Moha La Squale. Contrôle permanent, isolement, jalousie obsessionnelle, violences physiques, menaces : elle raconte comment l’emprise s’est progressivement installée jusqu’à rendre son quotidien invivable. Après une longue procédure judiciaire de quatre ans, son témoignage a contribué à la condamnation de l’artiste en 2024. Aujourd’hui, alors que Moha La Squale est de nouveau visé par des accusations de violences conjugales, Marie Truchaud livre son analyse de cette récidive présumée. Elle revient sur les difficultés rencontrées par les victimes pour être crues, le poids de la culpabilité, les mécanismes de l’emprise, mais aussi sur le traitement médiatique et politique de ces affaires. Dans ce FaceCam, elle interroge également la place accordée à la parole des femmes, les réactions du public face aux violences sexistes et sexuelles, ainsi que la récupération de ces faits par certains médias et discours idéologiques. Un témoignage fort sur les violences conjugales, la justice, la libération de la parole et le long chemin de reconstruction des victimes.

Le Face Cam

Leurs histoires, touchantes, révoltantes, édifiantes ou inspirantes, nous disent quelque chose de notre actualité. Ils ont accepté de venir face à la caméra du Média pour les partager, et si possible nous bousculer et modifier nos perceptions.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !