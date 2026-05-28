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"Bruel violeur" : le retour des sales connes

Pendant que Patrick Bruel continue de remplir les salles malgré les accusations de viols et d’agressions sexuelles portées par une trentaine de femmes, des militantes féministes refusent le silence. Hier soir, au théâtre Édouard VII, des activistes de Nous Toutes Paris Nord ont interrompu la représentation pour rappeler les faits reprochés au chanteur. Expulsées sous les huées, elles dénoncent une société qui protège encore les hommes puissants pendant que les victimes attendent justice. Pour elles, ces actions sont devenues nécessaires face à une culture médiatique et culturelle qui continue d’offrir micros, scènes et interviews aux accusés. Réappropriant l’expression « sales connes » de Brigitte Macron, les militantes revendiquent leur colère et leur solidarité avec les victimes de violences sexuelles.

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