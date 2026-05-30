Agression sexuelle en maternelle : le témoignage poignant du père d'une victime

Le 26 mai 2026, un ex-animateur de l’école maternelle Alphonse Baudin comparaissait au tribunal judiciaire de Paris. Mis en cause pour des faits d’agressions sexuelles, il risquait jusqu’à dix ans de prison. Le procureur a requis 3 ans d’emprisonnement avec sursis dont un ferme aménageable avec un bracelet électronique. Une peine qui sonne comme un véritable coup de massue pour les familles des élèves victimes de cet homme.

Jérôme est le père d’Emma*. Sa fille avait trois ans et demi lorsqu’elle aurait subi des violences sexuelles imputées à cet ancien animateur. Il a accepté pour la première fois de témoigner anonymement en vidéo. Il raconte comment tout à basculer lorsque leur fille s’est confiée à eux en avril 2025. S’ensuivent alors les démarches juridiques, l’audition à la brigade de protection des mineurs et enfin ce procès que les familles de victimes attendaient tant. Un procès rendu public par la volonté des parents de médiatiser l’affaire, pour alerter la société sur la vulnérabilité des enfants face aux violences sexuelles dans le périscolaire. Le délibéré est attendu pour le 7 juillet prochain.

*Les prénoms ont été modifiés.