Premier palier : 3 000 donateurs mensuels
Le Média survit à l'été !
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Les Émissions Spéciales

Les Émissions Spéciales

Le Média se donne pour devoir de réagir à l’actualité quand elle s’accélère, mais aussi d’explorer de nouvelles formes et de nouvelles thématiques à travers des émissions spéciales, réalisées en interne ou en partenariat avec d’autres médias et/ou ONG et associations.

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Survie du Média : on répond à vos questions ! #capsur10k

Vous le savez, le Média vit une période décisive. C'est la raison de cette campagne CapSur10K… Cette émission est destinée à vous expliquer pourquoi. Pourquoi on a tant besoin de 10 000 nouveaux donateurs. Pourquoi un palier de survie à 3000 donateurs mensuels ? L’heure est venue de faire le point avec vous. Et c'est aussi pour ça qu’on a décidé de répondre à toutes vos interrogations… La situation financière du Média, l'audition de l'Arcom et la TNT, ce qu'on prépare pour la saison 10, avec l'élection présidentielle en ligne de mire.

Cela fait presque 9 ans maintenant que Le Média fait de la télévision autrement et produit un véritable contre discours, surtout à un an de 2027... émissions en direct, analyses, reportages, enquêtes… on le redit, on vous le répète, tout ceci à un coût. Ce sont des travailleurs qu'il faut rémunérer. Du matériel dans lequel investir. Des productions quotidiennes à assurer. Et comme on refuse de compter sur les milliardaires, on ne peut compter que sur vous et votre engagement.

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Le Média se donne pour devoir de réagir à l’actualité quand elle s’accélère, mais aussi d’explorer de nouvelles formes et de nouvelles thématiques à travers des émissions spéciales, réalisées en interne ou en partenariat avec d’autres médias et/ou ONG et associations.

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