Le Média va-t-il disparaître ? On vous raconte tout !

Depuis plus de 8 ans, Le Média se donne pour vertu de fabriquer une autre télévision. Une télévision libre et indépendante. Une télévision qui ne dépend pas d’un milliardaire, pas d’un grand groupe industriel. Une télévision qui donne une autre vision du monde, avec ses moyens.

Ici, dans cette rédaction, chaque jour, une trentaine de travailleurs : journalistes, cadreurs, ingénieurs du son, monteurs, community managers travaillent pour faire vivre cette aventure hors du commun, celle d’un média financé par celles et ceux qui le regardent. Pour une fois, nous avions envie de vous ouvrir les portes du Média. Nous avions à cœur de comment tout cela se fabrique. ceux qui sont derrière cette offre éditoriale unique et ambitieuse, mai qui pourrait disparaître... Car nous allons être très honnête avec vous : Le Média traverse une période décisive. Notre avenir dépendra de notre capacité à convaincre de nouvelles personnes de rejoindre cette aventure collective. D’ici le 31 juillet, c’est 10 000 donateurs mensuels qu’il nous faudra réunir. Non seulement pour que le Média survive, mais aussi pour que Le Média puisse engager la saison 10 de façon pérenne, notamment avec la TNT Île-de-France qui se profile. Alors au cours de cette émission, on va vous montrer les coulisses. Vous présenter celles et ceux qui fabriquent cette télévision au quotidien. Vous expliquer, en toute transparence, où nous en sommes et qui nous sommes. Et surtout vous raconter pourquoi, malgré les difficultés, nous croyons encore profondément qu’un média indépendant a sa place dans le paysage médiatique français. Bienvenue dans les coulisses du Média !