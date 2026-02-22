Terreur et conquête des coeurs : la guerre contre-insurrectionnelle | Jérémy Rubenstein, Julien Théry

Les techniques issues de la tradition militaire de « contre-insurrection » et d'action psychologique sont largement banalisées, dans la police comment dans le management d'entreprise. Retour sur l'histoire coloniale d'une spécialité française avec l'invité de ce 56e épisode de La Grande H., l'historien Jérémy Rubenstein, qui a publié au éditions La Découverte un livre intitulé Terreur et séduction. Une histoire de la doctrine de la « guerre contre-révolutionnaire ».

Sommes-nous beaucoup à savoir que le général Paul Aussaresses, qui de son propre aveu participa aux tortures systématiques et notamment à l'assassinat du jeune partisan de l'indépendance algérienne Maurice Audin lors de la grande répression d'Alger en 1957, enseigna ensuite le savoir-faire français en matière de « guerre contre-insurectionnelle » aux Etats-Unis, puis au Brésil pendant la dictature militaire ? Sait-on que le pionnier de la communication du CNPF (le Centre national du patronat français) Michel Frois, qui fut à l'origine de l'adoption du nom plus séduisant de MEDEF (Mouvement des entreprises de France), fut aussi le créateur du SIRPA (Service d'informations et de relations publiques des armées) après s'être familiarisé avec l'action psychologique dans l'armée française pendant la guerre d'Indochine, en cotoyant les théoriciens et praticiens de la guerre contre-insurrectionnelle ?

L'invité du 56e épisode de La Grande H., l'historien Jérémy Rubenstein, a publié au éditions La Découverte un livre intitulé Terreur et séduction. Une histoire de la doctrine de la « guerre contre-révolutionnaire ». Dans cet ouvrage, qu'a suscité le grand éditeur François Gèze (1948-2023), Jérémy Rubenstein revient d'abord sur la genèse des techniques contre-insurrectionnelles dans les armées coloniales du XIXe siècle – principalement française et britannique – savoir-faire répressif qui a permis l'émergence de la DGR (« doctrine de la guerre révolutionnaire ») au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La DGR a été formalisée par des officiers français engagés dans la guerre d'Indochine, avant de devenir hégémonique dans l'état-major durant celle d'Algérie. Elle était conçue comme une réponse à l'insurrection des indépendantistes par une « guerre totale » impliquant l'ensemble de la société.

La DGR visait au contrôle social intégral par la propagande et la manipulation, la « conquête des cœurs et des esprits », mais aussi, en association, par la terreur : torture, exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, déplacements de populations... Bien qu'elle ait connu de nombreux échecs, la DGR est passée des colonies françaises (non seulement Indochine et Algérie mais aussi, notamment, Cameroun) à de nombreux autres terrains, de l'Argentine des années 1970 à l'Afrique des années 1980 ou l'Algérie des années 1990, de la guerre du Vietnam à celles d'Irak et d'Afghanistan au XXIe siècle. Ses principes se retrouvent aujourd'hui au cœur des techniques violentes de maintien de l'ordre, particulier dans les banlieues comme des outils de manipulation de l'information.

Les techniques issues de la tradition militaire de « contre-insurrection » et d'action psychologique sont en effet largement banalisées, y compris dans le management d'entreprise, dans nombre de polices du monde, voire dans des groupes mafieux. En France notamment, elles inspirent la répression policière dans les quartiers défavorisés et lors des grands mouvements de contestation socio-politique (ainsi pendant la crise des gilets jaunes). Elles nourrissent même une réflexion de certains militaires français dans la perspective d'une lutte contre un « ennemi intérieur ».







