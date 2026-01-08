Quel avenir pour le Venezuela ? Trump, Maduro : les vérités d'un ancien proche du pouvoir

Ancien vice-ministre des Affaires étrangères du Venezuela et ex-directeur de cabinet de Nicolás Maduro, Temir Porras revient longuement sur l’intervention militaire américaine du 3 janvier, qui a conduit au kidnapping du président vénézuélien. Pour lui, cette agression n’a rien de surprenant : depuis des mois, l’administration Trump mobilisait une force militaire disproportionnée sous couvert de lutte contre le narcotrafic, déployant porte-avions et milliers de soldats dans la région. En deux heures de bombardements, Caracas a été frappée : infrastructures électriques, télécommunications, zones civiles.

Le bilan est lourd : près de 80 morts, civils et militaires. Porras insiste : il s’agit d’une invasion caractérisée, d’une violation flagrante de la souveraineté vénézuélienne et du droit international, trop souvent minimisée par des discours euphémisants depuis l’Europe. Il critique sévèrement la réaction d’Emmanuel Macron, jugée tardive et ambiguë. Selon lui, cette attitude illustre les doubles standards européens : une indignation forte pour l’Ukraine, mais une grande prudence dès lors que les États-Unis sont impliqués, comme en Palestine ou au Venezuela.

Une stratégie classique de criminalisation des dirigeants de gauche



Porras dénonce aussi une forme de soumission politique, nourrie par la crainte des sanctions américaines, désormais étendues jusqu’à des responsables européens, des juges internationaux ou des rapporteurs de l’ONU. Sur les accusations de « narcoterrorisme » visant Maduro, il est catégorique : elles relèvent de la fabrication politique.

L’idée qu’un État pétrolier dispose d’un cartel de drogue dirigé par son président est, selon lui, absurde et jamais étayée par des preuves solides. Il y voit une stratégie classique de criminalisation des dirigeants de gauche en Amérique latine. S’il reconnaît ses désaccords passés avec Maduro, notamment sur la politique économique, Temir Porras affirme n’avoir jamais renié son attachement au chavisme ni son patriotisme. Concernant l’avenir, il décrit un Venezuela placé sous contrainte : la vice-présidente Delcy Rodríguez assure l’intérim dans un pays encerclé militairement, contrainte de gouverner « avec un pistolet sur la tempe ».

Une situation précaire, où la stabilité prime, mais au prix d’une souveraineté profondément fragilisée.

