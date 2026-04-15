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Pourquoi Trump s’attaque au pape Léon XIV
Le pape Léon XIV, d'ordinaire très discret, est au centre des attentions médiatiques depuis quelques jours entre sa visite historique en Algérie et son bras de fer avec Donald Trump. À Alger, il a livré un message de paix hautement symbolique dans un contexte de guerre impérialiste au Moyen-Orient. Le chef de l’Église catholique a également rendu hommage aux victimes de la guerre d’indépendance et dénoncé les "tentations coloniales". Un message peu au goût des conservateur français, mais aussi de Donald Trump. Le président américain est parti en croisande contre le pape. Il l’accuse d'être faible et tente de le renvoyer à un rôle strictement spirituel, tout en continuant lui-même d'utiliser la religion pour justifier ses pires exactions. Dernière outrance en date : la publication d'une image représentant le président américain en Christ guérisseur. L'Amérique conservatrice s'étrangle...