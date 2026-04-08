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10 ans de Macron : anniversaire ou enterrement ?

On fête un anniversaire… et "en même temps" un enterrement anticipé : celui du macronisme.

Dix ans après le lancement d’En Marche, Emmanuel Macron a démarré comme un start-upper sous amphétamine, promettant de révolutionner la politique. Dix ans plus tard, le bilan est clair : services publics à l’agonie, modèle social sacrifié, précarité en hausse et fortunes des milliardaires doublées. L’impopularité et les révoltes populaires ont vite rattrapé le messie redescendu sur terre.

Aujourd’hui, le parti cherche un nouveau souffle avec un changement de nom, mais Renaissance semble rester Renaissance. Gabriel Attal tente de briller, mais chez les macronistes, tout le monde n’est prêt à renoncer à l’héritage (tient donc !). Le macronisme souffle ses dix bougies… mais son avenir, lui, semble scellé.

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