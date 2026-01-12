Médecins libéraux vs Macron : une grève bourgeoise ?

Depuis une semaine, les médecins libéraux français sont en grève et la mobilisation ne faiblit pas. Samedi 10 janvier, selon les organisateurs, près de 20 000 praticiens ont défilé dans les rues de Paris, tandis qu’un convoi symbolique prenait la route de Bruxelles pour porter la contestation au niveau européen.

Au cœur de la colère : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, dénoncé comme une « dérive autoritaire ». Les syndicats fustigent plusieurs mesures jugées attentatoires à leur autonomie : encadrement, voire taxation des dépassements d’honoraires, possibilité pour l’Assurance-maladie de fixer certains tarifs, régulation de l’installation des médecins ou encore contrôle accru des prescriptions d’arrêts maladie. Autant de dispositifs qui, selon eux, fragilisent l’exercice libéral et alourdissent des conditions de travail déjà dégradées.

Cette mobilisation interroge toutefois. Elle met en lumière un paradoxe : une profession parmi les mieux rémunérées, exerçant majoritairement en libéral, se mobilise avant tout pour défendre son modèle économique, tandis que l’hôpital public et les soignants multiplient les alertes sur l’état du système de santé. L’économiste Philippe Batifoulier, spécialisé dans les questions de santé, que nous avons reçu il y a 3 ans, avait parlé d’une grève bourgeoise, révélatrice des limites du modèle actuel. Il plaide pour une intégration plus forte des médecins au service public, tels des fonctionnaires, à l’image d’autres professions du service public.

Thomas Porcher pointe l’énorme responsabilité des gouvernements successifs et de la droite : à pointer du doigt les dépenses de santé sans chercher de recettes, à fustiger malades et médecins plutôt que de questionner le système de santé.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !