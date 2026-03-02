Iran : pourquoi cette guerre peut coûter très cher

L’émission s’ouvre dans un fracas géopolitique. Ce week-end, les États-Unis et Israël ont frappé plusieurs villes iraniennes. Le Croissant-Rouge iranien fait état de plus de 550 morts, dont le Guide suprême Ali Khamenei. Téhéran a riposté par des tirs de missiles visant Israël et des bases américaines. Au-delà du drame humain et des immenses conséquences géopolitiques qu’un tel événement peut provoquer dans la région, ces bombardements, menés hors du cadre du droit international selon de nombreux observateurs, font aussi peser une menace directe sur l’économie mondiale. Nous ici vous le savez on parle d’économie ; mais bien sûr les camarades au Média vont traiter le sujet donc on vous invite à aller voir aussi leur travail. Alors, parlons économie. Car l’Iran est au cœur d’un carrefour énergétique stratégique. La menace d’une fermeture du détroit d’Ormuz ravive le spectre d’un choc pétrolier. Le baril de Brent a bondi de 13 %, atteignant 80 dollars. Si Bloomberg relativise l’impact d’un pétrole à 100 dollars, le trafic maritime est déjà perturbé : MSC, Maersk, CMA CGM ou Hapag-Lloyd suspendent leurs passages, contournant l’Afrique. Les Bourses européennes chutent à l’ouverture.

En France, l’OFCE alerte sur un budget 2026 qui pourrait amputer la croissance de 0,5 point. L’austérité relance le débat sur son efficacité réelle. Dans ce contexte tendu, la question du pouvoir d’achat et de la justice fiscale ressurgit : après les révélations sur des milliers de ménages fortunés échappant à l’impôt sur le revenu, l’exécutif est sommé de s’expliquer au micro de Lisa Lap. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !