Impôts : la confession explosive d’un ex-ministre de Macron

Les ultra-riches paient-ils vraiment des impôts ? C’est une petite phrase qui a fait l’effet d’une bombe. Eric Lombard, ancien ministre de l’Économie, a reconnu publiquement qu’à Bercy, on sait que des milliers de personnes parmi les plus fortunées affichent un revenu fiscal de référence… à zéro. Résultat : aucun impôt sur le revenu. Des pratiques légales, mais profondément injustes, rendues possibles par des montages via des holdings plutôt que par des salaires.

Pour Lisa Lap et Thomas Porcher, rien de nouveau sous le soleil. Depuis des années, les travaux de l’Institut des politiques publiques et de l’économiste Gabriel Zucman montrent que les ultra-riches sont proportionnellement moins taxés que le reste de la population. Pour le top 0,001 %, le taux réel d’imposition tombe à 2 %, tandis que l’impôt sur les sociétés a été largement allégé depuis 2017. Le décalage entre patrimoine colossal et revenus déclarés dérisoires interroge la sincérité du système fiscal. Eric Lombard propose une taxation minimale du patrimoine, bien loin cependant de la « taxe Zucman ». Face à lui, le gouvernement se défend, promet des données… qu’il dit ne pas avoir.

Derrière cette polémique, une question centrale demeure : comment financer l’action publique quand ceux qui en ont le plus les moyens contribuent le moins ? Un débat explosif, à l’heure où le budget 2026 reste introuvable. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !