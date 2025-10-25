Je fais un don

L'entretien d'actu

L'entretien d'actu

Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

Partager

Révolte à Madagascar : la "Gen Z" fait vaciller la françafrique

Depuis plusieurs semaines, la jeunesse de Madagascar est l'acteur d'une mobilisation sociale plus vue depuis plus de 15 ans. Elle a su inverser le rapport de force avec le pouvoir politique de manière spectaculaire. Le désormais ex-président Andry Rajoelina a été destitué après avoir fuit le pays - exfiltré par la France - et un nouvel exécutif transitoire à pris sa place. Tout s'est enchaîné très rapidement ; un nouveau président a été investi le 17 octobre dernier, le colonel Michael Andrianirina. Trois jours plus tard, le 20 octobre, un nouveau premier ministre, issu du civil, a été nommé. Le tout, avec une promesse : mettre en place une transition démocratique via des élections prévues pour d'ici 18 à 24 mois. Mais les défis sont nombreux ; construire de nouvelles institutions propres à Madagascar et rompre avec la Françafrique.

Comment cette transition arrivera à répondre aux espoirs de la jeunesse malgache ? Comment reconstruire un nouvel imaginaire politique, en dehors des récits coloniaux et des pressions de l’Etat français ? Comment le mouvement de la "Gen Z" peut transformer ses revendications en véritable projet politique pour Madagascar ? Pour parler de tous ces sujets, Irving Magi a reçu Anja Rakotonirina, doctorante en science politique à l'université Panthéon-Sorbonne ainsi que l'autrice Marie Ranjanoro.

L'entretien d'actu

Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !