Révolte à Madagascar : la "Gen Z" fait vaciller la françafrique

Depuis plusieurs semaines, la jeunesse de Madagascar est l'acteur d'une mobilisation sociale plus vue depuis plus de 15 ans. Elle a su inverser le rapport de force avec le pouvoir politique de manière spectaculaire. Le désormais ex-président Andry Rajoelina a été destitué après avoir fuit le pays - exfiltré par la France - et un nouvel exécutif transitoire à pris sa place. Tout s'est enchaîné très rapidement ; un nouveau président a été investi le 17 octobre dernier, le colonel Michael Andrianirina. Trois jours plus tard, le 20 octobre, un nouveau premier ministre, issu du civil, a été nommé. Le tout, avec une promesse : mettre en place une transition démocratique via des élections prévues pour d'ici 18 à 24 mois. Mais les défis sont nombreux ; construire de nouvelles institutions propres à Madagascar et rompre avec la Françafrique.

Comment cette transition arrivera à répondre aux espoirs de la jeunesse malgache ? Comment reconstruire un nouvel imaginaire politique, en dehors des récits coloniaux et des pressions de l’Etat français ? Comment le mouvement de la "Gen Z" peut transformer ses revendications en véritable projet politique pour Madagascar ? Pour parler de tous ces sujets, Irving Magi a reçu Anja Rakotonirina, doctorante en science politique à l'université Panthéon-Sorbonne ainsi que l'autrice Marie Ranjanoro.