L'absurde "chasse" aux musulmans à la RATP

Au cœur de cet entretien, cette note destinée aux encadrants de la RATP. Signée par Jean Castex en juillet 2025, elle incite à contrôler les pratiques religieuses des agents et prestataires, pour respecter la « neutralité » et la « laïcité » du service public… On parle par exemple de bouteilles d’eau retirées au cas où elles seraient utilisées pour prier. Suite à nos révélations, l’humanité vient de sortir une nouvelle enquête qui pointe du doigt ces atteintes aux libertés individuelles.

Pour en parler nous recevons Ahmed Berrahal, machiniste RATP et syndicaliste. Ainsi que Nicolas Cadène, ancien rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité, cofondateur de la Vigie de la laïcité.

