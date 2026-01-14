Iran : révolution dans le sang, Trump et Israël en embuscade

Comment comprendre ce qui est en train de se passer en Iran ? La répression des manifestations est meurtrière : plusieurs centaines de morts, selon les ONG. Leur nombre reste difficile à établir, puisque Internet est bloqué et que toute communication est quasiment impossible. L’ONU se dit horrifiée.

Parallèlement, Donald Trump souhaite intervenir, sous couvert de soutien aux manifestants. Fort de la capture de Nicolás Maduro, le président américain semble vouloir faire de même en Iran : faire tomber les mollahs, par la force. Les manifestations contre le régime iranien évoquent, pour beaucoup, le retour de Reza Pahlavi.

Mais qui est-il ? Le fils de l’ancien shah d’Iran, celui-là même qui s’appuyait sur une police secrète ultra-violente pour faire taire ses opposants. Remplacer un régime autoritaire par un autre, est-ce vraiment la solution ?

On en parle avec notre invité, Quentin Müller, journaliste-reporter et spécialiste du Proche-Orient.