Hommage à Quentin D. : des néonazis dans la rue à Lyon | Mélenchon : face aux nouveaux médias

Au sommaire de cet édition, après un tour de l'actualité nationale et internationale, nous recevons en plateau mon collègue Andreï Manivit qui viendra nous débriefer la manifestation de néonazis à Lyon, en hommage à Quentin Deranque.

Notre journaliste Lisa Lap était à la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon face aux nouveaux médias. On en parle avec elle en duplex.

Ces derniers jours, plusieurs départements français ont été frappés par des crues importantes et d'énormes inondations… Nous recevons Françoise Vimeux, climatologue, pour en parler.

