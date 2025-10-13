Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Viols de Mazan : la fin d'un procès historique

Il y a des procès qui marquent. Qui secouent un silence, parfois installé depuis des années. Le procès des viols de Mazan en fait partie. Une affaire d’une violence extrême, des faits qui s’étendent sur plus d’une décennie…Et une femme gisele pelicot …De 2011 à 2020, son mari l’a drogué… et a recruté en ligne des dizaines d'hommes pour qu'ils viennent la violer dans son sommeil. Anna Margueritat était dans la salle. Elle a couvert ce procès. Elle a écouté, retranscrit, raconté …Aujourd’hui, on l’accueille pour comprendre ce que ça signifie de suivre un procès de cette ampleur, d’écrire sur les violences sexuelles, et de porter la parole des victimes dans l’espace public.

