Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Jeunesse en colère : lycéens et étudiants prennent la tête de la lutte sociale

Les jeunes n’ont pas attendu les syndicats pour se lancer. Ils ont choisi de réagir vite et fort, en frappant pendant que le fer est encore chaud. La preuve : il y a quelques jours à peine, ils annonçaient déjà cette journée comme date de mobilisation nationale pour dire non à l’austérité budgétaire, une politique qu’ils subissent de plein fouet. Étudiants et lycéens unis, ils descendent dans la rue, main dans la main. Résultat : la mobilisation de la jeunesse prend de l’ampleur. On en parle tout de suite avec Hortense du NPAR (NPA Révolutionnaire).

