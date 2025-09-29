Une emprise totale : en Afrique, Bolloré est partout

Nous vous parlions de Bolloré, milliardaire influent et financier de certains médias français. Son appétit ne s'arrête pas là. Le groupe Bolloré, déjà leader incontesté en Afrique francophone, vient d'annoncer un nouvel exploit : la prise de contrôle de MultiChoice, le géant sud-africain de la télévision payante et de la vidéo à la demande, qui domine les marchés anglophones et lusophones. Le président de Canal+, la filiale du groupe Bolloré, ne cache pas sa satisfaction et affirme : « L’acquisition de MultiChoice par Canal+ marque notre plus grande opération jamais réalisée ». Ce rachat est notamment possible en partie grâce à l’argent tiré de la vente de Bolloré Africa Logistics. Rappel des faits… Les anciennes activités portuaires en Afrique de l'Ouest de Bolloré lui ont rapporté des milliards et de milliards de dollars…Mais, à y regarder de plus près, ces affaires ne sont pas aussi « blanches » qu'elles en ont l'air. En effet, une dizaine d'associations africaines, réunies au sein du collectif Afrique Restitution, ont déposé une plainte contre le groupe Bolloré. Elles l'accusent d’avoir utilisé des méthodes douteuses, et des liens étroits avec des élites politiques locales, pour obtenir ses contrats portuaires de manière frauduleuse. Pour nous en parler, nous recevons Jean-Jacques Lumumba, président du collectif Afrique Restitution, qui est notre invité .