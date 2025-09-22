Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Révélations : comment les entreprises influencent nos écoles et universités
Nous allons explorer un sujet qui concerne directement notre système éducatif et la manière dont il est influencé par les entreprises privées. Aujourd’hui, nous recevons les membres du collectif EIES, Entreprises illégitimes dans l’enseignement , qui ont mené une enquête d’envergure sur l'impact des intérêts privés dans l'enseignement supérieur. En analysant plus de 8000 données provenant de 30 établissements d’enseignement supérieur en France, le collectif a mis en lumière l'omniprésence de certaines entreprises dans les écoles et universités. Des financements académiques aux partenariats pour des événements de recrutement, en passant par la gouvernance des établissements, les entreprises semblent de plus en plus présentes, voire influentes, dans les décisions prises au sein de ces institutions. On en parle avec Chiara membre du collectif.