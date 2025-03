Ukraine, Gaza : la folle stratégie de Trump pour dominer le monde !

Donald Trump a, semble t-il, trouvé la solution aux guerres dans le monde : Tout racheter ! En effet, depuis son retour à la Maison Blanche, il veut appliquer recette-miracle d’un type particulier : il affirme vouloir s’approprier les lieux qui se trouvent au cœur de conflits. La dernière annonce de ce type a été faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, qui a indiqué que la solution à la question cruciale de la sécurisation des centrales énergétiques ukrainiennes, c’est qu’elles soient désormais américaines. Avant ça, on avait eu la prétention trumpienne de faire de la bande de Gaza une propriété américaine et dans le même ordre d’idées la convoitise états-unienne non dissimulée sur les terres rares ukrainiennes, dont la possession serait la contrepartie d’une protection accordée au pays de Volodymyr Zelensky. De l’autre côté à Gaza, la nouvelle campagne de bombardements israéliens a fait plus d’un millier de morts, en plein Ramadan. Et à Tel Aviv, on se glorifie plus que jamais du soutien appuyé de Washington. De quoi cette manière de “faire la paix” en devenant le maître de toutes choses est-elle le nom ? J’évoquerai ce sujet et d’autres avec Bertrand Badie, politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont le dernier en date est “L’art de la paix” paru chez Flammarion.